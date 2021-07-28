Отдыхающих в Анталии российских туристов попросили не выходить из отелей

Федеральное агентство по туризму рекомендовало россиянам, отдыхающим в турецкой Анталии, оставаться в отелях из-за пожаров в лесах региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Ростуризм на связи с генконсульством России в Анталье и туроператорами. Мы отслеживаем ситуацию, жалоб от туристов пока не поступало. Рекомендуем всем туристам в регионе Антальи не покидать территории отелей и следовать рекомендациям местных властей», — сказали в Ростуризме.

По последним данным, крупнейший лесной пожар располагается рядом с курортным городом Манавгат. Возгорание могло произойти из-за экстремальной жары, сообщили в администрации Антальи.

Местные власти отметили, что опасности для туристических объектов пожары не представляют. В тушении задействованы два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. На место происшествия вылетел министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

Ранее стало известно, что из-за пожара в Манавгате пострадали по меньшей мере 53 человека.