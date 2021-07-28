В правительстве Франции заявили, что четвертая волна пандемии охватила всю страну

Четвертая волна новой коронавирусной инфекции COVID-19 распространилась по всей территории Франции. Об этом рассказал официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, сообщает ТАСС.

«Санитарная ситуация продолжает ухудшаться», — отметил он.

По последним данным, во Франции коронавирусом заразились 6 026 115 человек, скончались 111 695 пациентов.

«В то же время мы отмечаем резкий контраст между количеством новых случаев и количеством пациентов, которым требуется госпитализация. Особенно в сравнении с предыдущей волной заболеваемости», — добавил Атталь.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о расширении списка мест, в которые можно попасть, только предъявив «санитарный пропуск» — документ, свидетельствующий о прохождении вакцинации от коронавируса. Кроме того, французские лидер предупредил, что некоторые категории граждан будут прививаться в обязательном порядке. В связи с этим тысячи французов устроили протесты.