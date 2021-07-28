Суд Эквадора лишил Джулиана Ассанжа гражданства

Суд Эквадора лишил гражданства страны основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката активиста Карлоса Поведу.

«Судьи административного суда согласились с аргументами министерства иностранных дел и объявили недействительным письмо о натурализации, выданное Джулиану Ассанжу. Уведомление пришло нам сегодня (26 июля — прим.)», — сказал Поведа.

Решение суда можно обжаловать через так называемые горизонтальные апелляции.

«С первого слушания мы заявляли, что Джулиана привлекли к суду не по закону, документы должны быть переведены, потому что у него английский язык... Сам я узнал о судебном процессе, когда зашел на сайт суда», — заявил адвокат Ассанжа.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал. В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище.

В 2017 году прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании против Ассанжа.

В конце мая 2019 года власти США предъявили Ассанжу обвинения в эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение. В настоящее время основатель WikiLeaks находится в тюрьме в Великобритании, в январе текущего года суд в Лондоне отказал Вашингтону в его экстрадиции.

Ранее сообщалось, что адвокат Ассанжа выразил надежду на запрет на экстрадицию своего подзащитного.