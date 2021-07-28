Россиянам разрешили регистрировать браки на дому

Министерство юстиции РФ разрешило регистрировать браки на дому или в больницах, следует из приказа ведомства, опубликованного на портале правовой информации.

«Основанием для выполнения административной процедуры проведения государственной регистрации брака с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию в присутствии лиц, вступающих в брак, являются особые обстоятельства, указанные в заявлении заявителей», — говорится в документе.

В министерстве не уточнили, какие обстоятельства будут считаться особыми. В остальном процедура будет проходить также, как в ЗАГСе. Уточняется, что на нее отводится 150 минут «с учетом времени в пути для проведения государственной регистрации заключения брака».

В документе отмечается, что при наличии оснований для отказа специалист ЗАГСа информирует об этом заявителя, после чего выдает письменный отказ.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об изменениях правил внесения данных в паспорт россиянина. Теперь каждый гражданин сам решает, проставлять ли штампы о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе.