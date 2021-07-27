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В Китае древний город накрыла песчаная буря

Китайский город Дуньхуан, расположенный недалеко от пустыни Гоби, накрыла стометровая песчаная волна. Об этом сообщает Le Figaro.

«Я больше не видел солнце <...> Сначала вокруг меня была желтая пыль от песчаной бури, потом она стала красной, а затем, наконец, черной», — рассказал китайской газете Jimu News местный житель.

Дуньхуан — небольшой (около 180 тыс. жителей) город в провинции Ганьсу. В древности Дуньхуан служил воротами в Китай для торговцев, приезжающих в страну, по Великому шелковому пути. Рядом с городом располагается буддийский пещерный храмовый комплекс Магао возведенный в IV веке.

Песчаные бури — нередкое для Ганьсу природное явление. Чаще всего облака пыли и песка окутывают эту местность весной.

Ранее в американском штате Юте из-за пыльной бури в крупном ДТП — 20 автомобилей — погибли 7 человек

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