Трамп захотел стать президентом Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, посвященной ситуации в Иране, пошутил, что после конфликта на Ближнем Востоке выучит испанский и попробует побороться за пост президента Венесуэлы. Его слова приводит РИА Новости.

«После того как я закончу с этим, я могу поехать в Венесуэлу <...> Я собираюсь баллотироваться в президенты», — сказал он.

Американский лидер заверил публику, что быстро выучит испанский, поскольку у него «хорошо с языками».

3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро, а также его супругу. Задержанного политика доставили в Нью-Йорк, где ему предъявили обвинения в наркотерроризме и других преступлениях.

После этого Верховный суд Венесуэлы назначил вице-президента страны Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства.

Ранее в Совфеде России назвали «поверхностными» решения Трампа.

 
