Глава Дагестана назвал число пострадавших от наводнений в регионе

Меликов: число пострадавших от наводнений в Дагестане достигло 15,5 тыс. человек

В Дагестане в результате наводнений пострадали 15,5 тыс. человек, они имеют право на получение материальной помощи от властей. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов информационной службе «Вести».

По его словам, власти также должны поработать над оптимизацией количества документов для того, чтобы помощь быстрее доходила до граждан.

В ночь на 5 апреля в Дагестане произошло уже второе за последние дни наводнение, его причиной стали обильные дожди. В нескольких районах республики зафиксировали камнепады и селевые потоки, которые перекрыли автомобильные дороги. В Махачкале из-за подтопления обрушился трехэтажный жилой дом.

Вечером пресс-служба МЧС России заявила о прорыве земляного вала водохранилища в Дербентском районе. Из зоны подтопления эвакуировали более четырех тысяч человек.

Ранее число жертв среди детей при непогоде в Дагестане увеличилось до трех.