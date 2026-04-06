В Совфеде прокомментировали заявление о выходе Армении из ЕАЭС и ОДКБ

Косачев: заявление спикера парламента Армении о выходе из ЕАЭС некорректно
Алексей Филиппов/РИА Новости

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Max прокомментировал слова спикера парламента Армении Алена Симоняна о возможном выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По мнению сенатора, заявление Симоняна является некорректным. Косачев отметил, что у Армении есть значительные конкурентные преимущества, за счет которых республика развивает свою экономику и социальную сферу.

Он добавил, что данная реальность существует на фоне энергетического кризиса в Европе и во всем мире, который был спровоцирован не Россией, а другими странами.

Косачев заявил, что сегодняшняя цена на газ из РФ является стимулом для развития многих секторов экономики Армении, а также весомым фактором социальной и политической стабильности в республике.

4 апреля Симонян заявил, что Армения окончательно выйдет из Евразийского экономического союза и ОДКБ, если Россия повысит цены на поставляемый газ.

Ранее в Кремле высказались о выборе Армении между ЕС и ЕАЭС.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

