В Евросоюзе заявили о достижении цели по вакцинации от COVID-19

В Евросоюзе достигли ранее поставленной цели по вакцинации, на сегодняшний день привились от COVID-19 70% взрослого населения. Об этом сообщается в заявлении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, опубликованном на сайте ЕК.

«Наша цель состояла в том, чтобы защитить 70% взрослого населения Европейского союза с помощью хотя бы одной вакцинации в июле. Сегодня мы достигли этой цели», — говорится в сообщении.

Также Урсула фон дер Ляйен уточнила, что 57% взрослых получили полную дозу прививок от коронавирусной инфекции.

Ранее глава Еврокомиссии рассказала, что в ЕС получили достаточное число вакцин, чтобы в июле достигнуть цели по вакцинации от коронавируса.

В ЕС с 1 июля заработала система цифровых сертификатов о COVID-статусе, с помощью которых можно удостоверить факт получения прививки, отрицательный тест на коронавирус или то, что их обладатель недавно переболел.