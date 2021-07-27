Власти Забайкалья оценили ущерб от паводка в 3,7 млрд рублей

Глава Забайкальского края Александр Осипов заявил, что после всех волн паводков в 2021 году ущерб составил 3,7 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы, главным ограничением для них является финансирование. <…> Общий объем по всем трем волнам составляет 3,7 млрд рублей. В первую очередь мы сосредоточили деньги на социальные выплаты», — сказал он на онлайн-совещании правительства России по чрезвычайным ситуациям на Дальнем Востоке .

В свою очередь глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил, что масштаб ЧС в регионах Дальнего Востока в результате паводка в этом году меньше, чем годом ранее.

Ранее в Забайкальском районе поднялся уровень воды, что привело к тяжелой ситуации с паводками. В результате непогоды размыло главные автодороги, было подтоплено свыше 600 домов, а жителей пострадавших районов эвакуировали. Последствием продолжающихся ливней также стало обрушение моста Транссибирской магистрали. Движение поездов на пострадавшей ветке железной дороги было остановлено в обе стороны.

Движение пассажирских поездов по Транссибу после паводков возобновилось 25 июля.