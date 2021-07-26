Минздрав одобрил исследования вакцины Biocad в России

Минздрав России выдал компании Biocad разрешение на проведение на территории России клинических исследований своей вакцины против COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Разрешение датируется 26 июля, а оканчивается 31 декабря 2026 года. Оно касается проведения I и II фазы клинических исследований препарата. Оно будет проводиться на базе двух медицинских организаций, вакцину изучат на 360 пациентах.

«Цель клинического исследования: оценка безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в сообщении.

Biocad разрабатывает собственную вакцину BCD-250 на основе рекомбинантного аденоассоциированного вектора (rAAV). В настоящее время в мире не зарегистрированы вакцины, созданные по подобной технологии.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство начало клинические исследования профилактического препарата от коронавирусной инфекции. Отмечается, что речь идет о I и II фазах проверки субъединичной рекомбинантной вакцины. Успешные доклинические исследования вакцинного препарата завершились в июне 2021 года.