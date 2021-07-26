В Томске медработницу заподозрили в уничтожении вакцины от COVID-19

Сотрудница одного из медучреждений Томска в течение месяца вносила ложные сведения в реестр о гражданах, привившихся от COVID-19, и уничтожала вакцину. Об этом сообщается на сайте Управления МВД России по Томской области.

«По предварительной информации, в период с июня по июль 2021 года сотрудница одного из медицинских учреждений областного центра вносила ложные сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19 о якобы сделанных прививках от новой коронавирусной инфекции, а сама уничтожала вакцину», — говорится в сообщении.

Согласно данным пресс-службы, женщине 63 года. В настоящее время по этому факту возбуждено уголовное дело.

По уголовному делу проводится дознание и оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что три сотрудника больницы в Брянской области получали деньги за то, что вносили в единую систему о вакцинации населения ложные сведения о том, что якобы прививали людей, а сами уничтожали вакцину.