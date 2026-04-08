«Победа США липовая»: в Совфеде прокомментировали перемирие на Ближнем Востоке

Пушков: США не достигли ни одной из своих целей в Иране

Соединенные Штаты не достигли ни одной из своих целей в Иране, их победа липовая. Об этом заявил член конституционного комитета Совфеда РФ Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Победа США? Крайне сомнительно: ни одна из трех главных заявленных ими целей, начиная с ключевой, не выполнена. Режим сохранился, ракетный потенциал Ирана сохранен, обогащенный уран не изьят. Да, многие важные обьекты в Иране сильно разрушены, но стратегический потенциал страны - от военного до ресурсного - Ираном сохранен. Победа, одним словом, липовая», — написал политик.

Член комитета Совета Федерации также назвал показательным тот факт, что Иран совершенно иначе трактует условия перемирия, чем Штаты.

«Из заявления Ирана следует, что полную победу одержал Иран, поскольку добился выполнения всех своих требований - от снятия санкций до сохранения ядерной программы до компенсации за нанесенный войной ущерб. Если США выполнят все эти условия Тегерана, то это означает полное и безоговорочное поражение США», — продолжил Пушков.

Парламентарий также отметил, что перемирие долго не продержится при таких разных трактовках соглашения.

«Если президент США Дональд Трамп выдает восстановление свободы судоходства по проливу за свою «победу», то победы здесь — ни на грош», — резюмировал Пушков.

8 апреля Вооруженные силы США прекратили нанесение ударов по территории Ирана в соответствии с объявленным режимом прекращения огня. В свою очередь Иран объявил о победе над Соединенными Штатами после слов американского президента о двухнедельном перемирии.

В марте Трамп говорил, что якобы впечатлил президента России Владимира Путина военной операцией против Ирана.

Ранее в Израиле сообщили о продолжении военных действий против Ирана.