Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

«Победа США липовая»: в Совфеде прокомментировали перемирие на Ближнем Востоке

Пушков: США не достигли ни одной из своих целей в Иране
Pavel Kashaev/Global Look Press

Соединенные Штаты не достигли ни одной из своих целей в Иране, их победа липовая. Об этом заявил член конституционного комитета Совфеда РФ Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Победа США? Крайне сомнительно: ни одна из трех главных заявленных ими целей, начиная с ключевой, не выполнена. Режим сохранился, ракетный потенциал Ирана сохранен, обогащенный уран не изьят. Да, многие важные обьекты в Иране сильно разрушены, но стратегический потенциал страны - от военного до ресурсного - Ираном сохранен. Победа, одним словом, липовая», — написал политик.

Член комитета Совета Федерации также назвал показательным тот факт, что Иран совершенно иначе трактует условия перемирия, чем Штаты.

«Из заявления Ирана следует, что полную победу одержал Иран, поскольку добился выполнения всех своих требований - от снятия санкций до сохранения ядерной программы до компенсации за нанесенный войной ущерб. Если США выполнят все эти условия Тегерана, то это означает полное и безоговорочное поражение США», — продолжил Пушков.

Парламентарий также отметил, что перемирие долго не продержится при таких разных трактовках соглашения.

«Если президент США Дональд Трамп выдает восстановление свободы судоходства по проливу за свою «победу», то победы здесь — ни на грош», — резюмировал Пушков.

8 апреля Вооруженные силы США прекратили нанесение ударов по территории Ирана в соответствии с объявленным режимом прекращения огня. В свою очередь Иран объявил о победе над Соединенными Штатами после слов американского президента о двухнедельном перемирии.

В марте Трамп говорил, что якобы впечатлил президента России Владимира Путина военной операцией против Ирана.

Ранее в Израиле сообщили о продолжении военных действий против Ирана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
