Вэнс объяснил, в какой ситуации США не будут соблюдать условия перемирия с Ираном

Вэнс: США не будут соблюдать условия перемирия с Ираном без открытого пролива

США не будут соблюдать условия перемирия с Ираном при отсутствии свободного прохода судов через Ормузский пролив, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

По его словам, Вашингтон в рамках сделки предлагает прекращение огня и переговоры, а со стороны Тегерана ждет открытия пролива.

«Если мы не увидим, что это происходит, президент не будет соблюдать наши условия, если иранцы не соблюдают свои», — заявил Вэнс.

7 апреля Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. По его словам, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе. Американский лидер также отметил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив.

В марте Трамп говорил, что якобы впечатлил президента России Владимира Путина военной операцией против Ирана.

Ранее в США заявили, что Иран «подвинул» существующие центры силы.