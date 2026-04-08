Мать сбросила своего младенца в колодец, чтобы он не мешал ей выйти замуж второй раз

В Индии женщина выкинула ребенка в колодец, чтобы начать новую жизнь

Жительница Индии избавилась от ребенка, чтобы начать новую жизнь, но все равно стала фигуранткой уголовного дела.

По данным издания, 22-летняя девушка родила сына от своего первого супруга, но спустя 11 месяцев решила начать жизнь с чистого листа, поэтому завернула ребенка в мешок и бросила в колодец. Ребенок не выжил. Его мать тем временем скрылась и вышла замуж за другого мужчину.

Спустя около месяца ее первый муж увидел фото пропавшей супруги с другим. Он потребовал вернуть ему сына, после отказа он обратился в полицию. В результате сотрудники правоохранительных органов нашли младенца в колодце.

«Девушка положила в мешок камни, чтобы он не всплыл», – рассказал полицейский.

Изначально мать утверждала, что ребенок упал дома. Он получил серьезные травмы и спасти его она не смогла. Однако позже выяснилось, что девушка считала сына препятствием, которое не позволит ей выйти замуж, поэтому избавилась от него. Второй муж о наличии у возлюбленной детей не знал.

