На северо-востоке Украины прогремели взрывы

В Ахтырке и Сумах произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В украинском городе Ахтырке в Сумской области произошли два взрыва, пишет издание «Общественное. Новости».

По его данным, до этого взрывы прогремели в городе Сумы.

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины действует воздушная тревога.

Два дня назад Одесса подвергалась массированной атаке. Прилеты были зафиксированы в Киевском и Приморском районах. Власти развернули в городе оперативные штабы.

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.

Оповещение воздушной тревоги срабатывает, когда радиолокационные системы Воздушных сил ВСУ фиксируют перемещение вражеских летательных объектов в сторону территории республики. По информации с радаров определяется направление движения ракеты. На основании сведений о траектории ее полета в регионах включается сигнал тревоги.

