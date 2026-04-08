«Жесткий разговор за закрытыми дверями». О чем тайно беседовали Путин и Пашинян?

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) во время встречи в Москве, 1 апреля

Закрытые переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Николы Пашиняна были «более жесткими», утверждает газета Hraparak. По информации издания, армянскую сторону предупредили о возможном запрете на въезд в Россию всем предприятиям и компаниям, связанным с действующим правительством Армении. В «статусе персон нон грата» оказались и армянские дипломаты. Несмотря на это, Пашинян назвал свой визит в Москву «очень удачным».

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян после официальной встречи в Кремле провели «еще более жесткий разговор за закрытыми дверями», сообщает армянская газета Hraparak со ссылкой на источники.

«Москва поняла, что достичь какого-либо соглашения с Пашиняном невозможно, и перешла к практическим действиям», — говорится в публикации.

По информации издания, Кремль, в частности, заявил о возможном запрете на въезд в Россию представителей всех предприятий, компаний и даже культурных организаций, связанных с действующим правительством Армении. Кроме того, рассматривается вопрос о приостановлении действия лицензии Прошянского коньячного завода (один из старейших алкогольных заводов в Армении), по которой алкогольные напитки попадали в Россию.

В «статусе персон нон грата» оказались и посол Армении в России Гурген Арсенян вместе со своим окружением , которые «установили довольно теплые отношения с россиянами», добавило издание.

Москва и Ереван официально не подтверждали опубликованную газетой Hraparak информацию.

Встреча Путина и Пашиняна состоялась 1 апреля. На открытой части переговоров российский лидер обратил внимание армянского премьера, что сближение Еревана с Евросоюзом противоречит участию республики в Евразийском экономическом союзе . Также Путин подчеркнул, что Москва продает Еревану газ намного дешевле, чем он стоит в Европе. Кроме того, Москва хотела бы допуска пророссийских политических сил к предстоящим парламентским выборам в Армении, которые пройдут 7 июня.

Пашинян в свою очередь назвал Армению образцом демократии, где отсутствуют какие-либо ограничения в социальных сетях, а участники политического процесса не содержатся «в местах не столь отдаленных». Также он заявил о том, что в Армении не должно больше существовать движение за присоединение Нагорного Карабаха. По мнению «Царьграда», риторика армянского премьера была «дерзкой».

Впоследствии Пашинян назвал свой визит в Москву «очень удачным». По его словам, были «достигнуты конкретные договоренности по всем направлениям». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже дал прошедшим переговорам позитивную оценку.

«Общение было откровенное, полезное, необходимое. Стороны довели друг до друга свои позиции, особенно в контексте и выборов, которые предстоят в Армении, в контексте основных вопросов торгово-экономического сотрудничества, которые на повестке дня», — отметил он.

«Жесткий месседж»

На лацкане пиджака Пашиняна во время встречи с Путиным была карта Армении — символ предвыборной кампании Пашиняна, заметил бывший глава МИД Армении Вардан Осканян.

«Пашинян носит ее, чтобы подчеркнуть, что вопрос Нагорного Карабаха закрыт. Но кто вообще носит карту на груди? Видел ли кто-нибудь, чтобы лидер другой страны поступал подобным образом? Флаг — да, но карту? Можно представить обратную ситуацию: если бы Путин на международных встречах носил карту России, включающую Донбасс», — отметил он в разговоре со «Sputnik Армения».

Осканян обратил внимание, что этот символ напоминает армянам, что Нагорный Карабах был потерян из-за просчетов действующего руководства. По мнению политика, такие жесты выдают неуверенность властей, которые даже свои территории преподносят как уязвимые объекты, нуждающиеся в защите.

Экс-глава МИД Армении также подчеркнул, что Путин передал Пашиняну «довольно-таки жесткий политический месседж» .

«Российский лидер не просто подводил итоги двусторонних отношений и региональных проблем — он четко сформулировал контраст между тем, что Армения имела, что потеряла и что еще может потерять», — добавил Осканян.