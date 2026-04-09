Названы популярные решения в квартире, которые повышают уровень стресса

Современные интерьеры часто проектируются с упором на визуальную легкость и тренды, но не всегда учитывают психологический комфорт. В результате даже стильная квартира может вызывать усталость и раздражение, рассказала «Газете.Ru» дизайнер Level Group Ольга Мануковская.

Например, открытая планировка — одно из самых популярных решений последних лет — далеко не всегда работает на пользу.

«Объединенные кухня, гостиная и рабочая зона стирают границы между отдыхом и делами. В такой среде мозг хуже переключается, и человек постоянно остается в «режиме активности», что повышает уровень фонового стресса. Особенно это заметно при удаленной работе», — объясняет Мануковская.

Если у вас открытая планировка, важно создать хотя бы визуальные границы. Это можно сделать с помощью: стеллажей или ширм, ковров для зонирования, разного освещения в зонах. «Даже условное разделение помогает мозгу «переключаться» между отдыхом и делами», – поясняет эксперт.

Второй фактор – недостаток личного пространства. Даже в небольшой квартире важно иметь зоны, где можно побыть одному. Когда таких мест нет, возникает ощущение постоянного присутствия других людей, что усиливает раздражительность и утомление.

«Добавьте зону уединения – это может быть кресло у окна, отдельный угол с торшером или даже небольшой стол. Важно, чтобы у вас было место, где можно побыть одному и восстановиться», – рекомендует Ольга Мануковская.

Избыточный визуальный шум – еще один фактор, который может приводить к усталости и переутомлению. Перегруженные декором интерьеры, большое количество открытых полок, пестрые сочетания цветов создают постоянный поток стимулов. Мозг тратит больше ресурсов на обработку информации, и это незаметно повышает уровень тревожности.

«Снизить визуальный шум можно если убрать лишние предметы с открытых поверхностей, сократить количество декора и использовать закрытые системы хранения. Чем меньше визуальной перегрузки, тем спокойнее воспринимается пространство», – объясняет эксперт.

Холодный или слишком яркий свет, отсутствие локальных сценариев освещения делают пространство менее комфортным. Освещение напрямую влияет на биоритмы и настроение, поэтому его неправильная организация может усиливать усталость и даже влиять на качество сна.

«Если хотите сделать пространство более комфортным, пересоберите освещение Идеальный вариант – несколько сценариев: общий свет, локальный (лампы, бра), мягкий вечерний. Теплый свет в жилых зонах помогает расслабиться и снижает напряжение», – рекомендует дизайнер.

Наконец, еще один недооцененный аспект – непродуманная эргономика. Узкие проходы, неудобная расстановка мебели, необходимость постоянно обходить предметы или тянуться к нужным вещам создают микростресс на ежедневной основе. Со временем такие мелочи накапливаются и влияют на общее самочувствие.

«Обратите внимание на бытовые мелочи: удобно ли проходить между мебелью, легко ли дотянуться до нужных вещей, не приходится ли постоянно обходить препятствия. Иногда достаточно сдвинуть мебель на 20–30 см, чтобы пространство стало заметно комфортнее», – говорит эксперт.

В большинстве случаев проблему неудачной планировки создает не площадь квартиры, а ее организация. И даже небольшие изменения, такие как зонирование, свет или расстановка мебели, могут заметно снизить уровень стресса в повседневной жизни.

