Болельщики «Зенита» закидали бутылками футболистов «Спартака»

Болельщики петербургского «Зенита» забросали бутылками игроков московского «Спартака» после завершения ответного матча 2-го этапа полуфинала Пути регионов Кубка России.

После окончания серии пенальти, где «Спартак» одержал победу, фанаты «Зенита» начали забрасывать поле пластиковыми бутылками с водой.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» прошел в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершился в основное время со счетом 0:0. Победитель определился в серии послематчевых пенальти, где «Спартак» установил победный счет в 7:6. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Перед началом серии пенальти главный тренер «Спартака» заменил вратаря: вместо Александра Максименко на поле вышел Илья Помазун. Он отразил удары Андрея Мостового и Даниила Кондакова. У «Зенита» не забили также два игрока.

В финале Пути регионов «Спартак» встретится с ЦСКА, который в другом полуфинале разгромил «Крылья Советов» (5:2). Финальный матч пройдет в период с 5 по 7 мая. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.

Ранее фанаты «Зенита» заявляли, что откажутся скандировать оскорбления в адрес «Спартака» в честь Пасхи.