В Санкт-Петербурге разрешили не сдавшим ОГЭ школьникам пойти учиться бесплатно

Не сдавших ОГЭ подростков хотят бесплатно учить в колледжах в Петербурге

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в первом чтении приняли закон о том, что несдавшие ОГЭ петербургские девятиклассники смогут бесплатно учиться в колледжах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В пояснительной записке к предложению подчеркивается, что сейчас школьникам, не сдавшим ОГЭ, приходится ждать год, чтобы пересдать экзамен. Законопроект даст подросткам возможность за это время получить рабочую специальность, выбрать карьеру, а также снизит дефицит кадров в Санкт-Петербурге.

До этого кандидат педагогических наук, основатель «Школы китайского языка Валерии Алексеевой» Валерия Алексеева рассказала, что введение нового устного экзамена по истории для учеников девятых классов требует тщательной подготовки, поскольку существуют риски субъективного оценивания знаний и различий в условиях проведения в разных учебных заведениях.

В марте министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что устный экзамен по истории будет проводиться для учащихся девятых классов российских школ в форме допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА). Экзамен планируется ввести с 2027-2028 учебного года. В настоящее время уже разработан план подготовки педагогов и школьников.

