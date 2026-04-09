Норвегия до сих пор не передала на Украину обещанные ей истребители F-16

Киев до сих пор не получил шесть истребителей F-16, которые Норвегия обещала ему еще в 2023 году. Об этом сообщил портал NRK.

«Мы не может ими пользоваться, их здесь нет. Возможно, Норвегии следует приложить немного больше усилий, чтобы собрать их вместе, чтобы мы могли использовать их здесь сейчас», — сказал источник на Украине, с которым беседовал телеканал.

По его словам, Украина сейчас нуждается в этих норвежских самолетах, поскольку «находится на переломном этапе войны».

«Эти шесть самолетов спасли бы жизни этой зимой и лучше защитили бы инфраструктуру», — заявил источник.

Отмечается, что изначально предполагалось передать Украине шесть самолетов. В августе 2023 года премьер-министр Йонас Гар Стёре во время визита к президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киев объявил о том, что Норвегия передаст истребители F-16.

