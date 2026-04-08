«Имеет сугубо конъюнктурный характер»: Захарова прокомментировала выход Молдавии из СНГ

Пелагия Тихонова/РИА Новости

Решение о выходе Молдавии из СНГ имеет сугубо конъюнктурный характер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Не приходится сомневаться, что решение о выходе Молдавии из СНГ имеет сугубо конъюнктурный характер. С экономической точки зрения оно деструктивно. Расчет властей в Кишиневе на то, что потери от разрыва деловых связей, наработанных в рамках Содружества, будут компенсированы более широким доступом к рынку Евросоюза, себя не оправдывает», — подчеркнула Захарова.

В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что власти Молдавии не решились бы на референдум, понимая, что исход голосования был бы не в пользу разрыва с СНГ.

До этого генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что Молдавия выходит из Содружества, но при этом намерена сохранить участие более чем в 100 экономических соглашениях, заключенных в его рамках. 2 апреля парламент республики одобрил выход из Алма-Атинской декларации и СНГ, в деятельности которого Кишинев не участвовал с 2022 года. В Госдуме назвали этот шаг «самоубийственным» для республики.

Ранее генсек СНГ Лебедев не исключил возвращения Молдавии в содружество в будущем.

 
Теперь вы знаете
13 устройств, которые помогут вам спастись в любых чрезвычайных ситуациях
