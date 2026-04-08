Россиянка сбила людей из-за панической атаки за рулем на отдыхе в Таиланде

Гражданка России попала в аварию на Пхукете. Об этом сообщает The Phuket News.

Инцидент произошел в районе Чалонг. По словам самой 38-летней водительницы пикапа, она увидела ехавший на высокой скорости автомобиль, после чего она испытала паническую атаку и не справилась с управлением.

В результате автомобиль врезался в мотоциклы. Один человек получил серьезные травмы, спасти его не удалось. У другой пострадавшей также диагностировали травмы, она находится в больнице.

Изначально россиянку освободили под залог, точную сумму полицейские не назвали. Ей предъявили официальное обвинение. У женщины изъяли не только пикап, но и паспорт.

В полиции заявили, что пока что нет убедительных доказательств того, что за рулем туристка пережила паническую атаку. Сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые мероприятия и ожидают, пока пострадавшая поправится, чтобы допросить ее.

Ранее психиатр объяснил, почему весной учащаются панические атаки.

 
Угрозы Трампа за помощь Ирану и «Разговоры о важном» в детсадах. Главное за 8 апреля
