Верховный суд рассмотрит иск о запрете движения «Мемориала» в России

ВС 9 апреля рассмотрит иск о признании «Мемориала» экстремистской организацией
Верховный суд России рассмотрит заявление о признании движения «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов) экстремистской организацией и запрете его деятельности в стране. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе высшей судебной инстанции.

«Верховный суд России рассмотрит заявление о признании Международного общественного движения «Мемориал» экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации 9 апреля, заседание в 11:00», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что судебное заседание пройдет в закрытом режиме.

27 марта стало известно, что Верховный суд рассмотрит иск о признании движения «Мемориал» экстремистским.

Организация «Мемориал» была учреждена в Москве в 1992 году. В декабре 2021 года Московским городским судом по иску прокуратуры Москвы за нарушения правил деятельности иностранных агентов было принято решение ликвидировать одноименный правозащитный центр, а позже Верховный суд принял аналогичное решение в отношении Международного «Мемориала».

