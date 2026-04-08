Суд вынес приговор «королеве кетамина» по делу о смерти Мэттью Перри

«Кетаминовая королева» Джасвин Сангха, продавшая актеру Мэттью Перри последнюю дозу вещества, получила 15 лет тюрьмы, передает NBC.

Телеканал сообщает, что 42-летняя гражданка США и Великобритании признала себя виновной по пяти пунктам обвинения по делу о смерти знаменитости, в том числе в хранении и распространении наркотиков, которые привели к смерти и серьезным телесным повреждениям ее покупателей.

На суде женщина раскаялась в своих «ужасных решениях» и их трагических последствиях, и заявила, что молится о прощении каждый день.

В материалах обвинения отмечалось, что Сангха продолжала торговать наркотиками даже после того, как узнала, что они привели к смерти Перри. Отчим актера Кит Моррисон похвалил судью за вынесение «весьма аргументированного приговора».

54-летний актер Мэттью Перри, наиболее известный по роли в ситкоме «Друзья», умер после случайной передозировки анестетика кетамина 28 октября 2023 года. За три дня до кончины он получил 27 доз кетамина сверх назначенных ему врачом для лечения ментальных расстройств. Его нашли «плавающим лицом вниз» в гидромассажной ванне. На суде стало известно, что Сангха и ее сообщник Эрик Флеминг в последний месяц жизни актера продали ему 51 флакон кетамина.

Ранее Дженнифер Энистон заявила, что рада за усопшего Мэттью Перри.