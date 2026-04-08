Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Культура

Суд вынес приговор «королеве кетамина» по делу о смерти Мэттью Перри

Американка Джасвин Сангха приговорена к 15 годам тюрьмы за смерть Мэттью Перри
jasveen_s/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Кетаминовая королева» Джасвин Сангха, продавшая актеру Мэттью Перри последнюю дозу вещества, получила 15 лет тюрьмы, передает NBC.

Телеканал сообщает, что 42-летняя гражданка США и Великобритании признала себя виновной по пяти пунктам обвинения по делу о смерти знаменитости, в том числе в хранении и распространении наркотиков, которые привели к смерти и серьезным телесным повреждениям ее покупателей.

На суде женщина раскаялась в своих «ужасных решениях» и их трагических последствиях, и заявила, что молится о прощении каждый день.

В материалах обвинения отмечалось, что Сангха продолжала торговать наркотиками даже после того, как узнала, что они привели к смерти Перри. Отчим актера Кит Моррисон похвалил судью за вынесение «весьма аргументированного приговора».

54-летний актер Мэттью Перри, наиболее известный по роли в ситкоме «Друзья», умер после случайной передозировки анестетика кетамина 28 октября 2023 года. За три дня до кончины он получил 27 доз кетамина сверх назначенных ему врачом для лечения ментальных расстройств. Его нашли «плавающим лицом вниз» в гидромассажной ванне. На суде стало известно, что Сангха и ее сообщник Эрик Флеминг в последний месяц жизни актера продали ему 51 флакон кетамина.

Ранее Дженнифер Энистон заявила, что рада за усопшего Мэттью Перри.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!