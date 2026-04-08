Вице-президент США: Израиль готов ограничить удары по Ливану ради сделки с Ираном

Израиль готов приостановить удары по Ливану ради сделки с Ираном, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
«Израильтяне, насколько я понимаю, фактически предложили, честно говоря, проявить некоторую сдержанность в Ливане, поскольку они хотят быть уверенными в успехе наших переговоров [с Ираном]», — сказал чиновник.
При этом он отметил, что ни США, ни Израиль не включили Ливан в условия соглашения о прекращении огня с Исламской Республикой. Вэнс назвал сложившуюся ситуацию «вполне объяснимым недопониманием».
7 апреля президент США объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. По его словам, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе. Американский лидер рассказал, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив.
Первый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном должен состояться в субботу, 11 апреля, в Исламабаде. Израиль поддержал перемирие с Исламской Республикой, но на Ливан оно не распространилось.
Ранее в Иране обвинили США и Израиль в нарушении перемирия.