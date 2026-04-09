В предгорьях Сочи выпадет снег

Мокрый снег ожидается в предгорьях и горах Сочи ночью и утром в четверг

Мокрый снег ожидается в предгорьях и горах Сочи в четверг, 9 апреля. Об этом сообщает городская администрация в своем Telegram-канале.

«По сообщениям метеорологов, ночью и утром 9 апреля в предгорьях и низких горах Сочи ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья», — говорится в публикации.

Также дождь, местами сильные осадки с грозами ожидаются на территории Сочи и федеральной территории Сириус. Прогнозируются усиление ветра с порывами до 15-18 метров в секунду и волнение моря с высотой волн 1,3-1,5 метра.

До этого ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина до этого предупреждала, что 9 апреля в Москве может выпасть град. Она добавила, что через столицу будет проходить такой же холодный атмосферный фронт одного циклона, что вызвал град в столице в прошлое воскресенье, 5 апреля.

Также автоэксперт Максим Кадаков рассказал, что пешеходам в Москве следует проявлять особую бдительность из-за похолодания и снега.

Ранее синоптик рассказал, какую погоду ждать в Москве на Пасху.