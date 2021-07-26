Соседи отставного адмирала, чью семью обнаружили мертвой, рассказали о трагедии

Соседи отставного адмирала Леонида Лобанова, в чьей квартире в Санкт-Петербурге накануне обнаружили тела его супруги и сына, рассказали о случившемся. Об этом сообщает портал «78.ru».

По словам соседей, неприятный запах в подъезде изначально связали с гниющим из-за жары мусором во дворе, но в дальнейшем все-таки решили связаться с полицией.

Они рассказали, что никаких криков из квартиры слышно не было, а самого Лобанова они назвали хорошим и уравновешенным человеком

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после убийства семьи отставного адмирала в Петербурге. Согласно информации ведомства, вечером 24 июля в квартире одного из домов по улице Бутлерова нашли тела женщины 1937 года рождения и мужчины 1965 года рождения с колото-резаными ранениями. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, совместно с сотрудниками главка МВД по Петербургу и Ленинградской области ведется розыск подозреваемого.