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ФСБ заявила о задержании 45 подпольных «оружейников» в России

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ФСБ РФ/РИА «Новости»

Федеральная служба безопасности при содействии МВД и Росгвардии задержала 45 подпольных «оружейников» в 25 субъектах России. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что силовикам удалось пресечь деятельность 32 подпольных мастерских по усовершенствованию оружия и изготовлению боеприпасов.

Злоумышленники размещали в интернете объявления по продаже незаконно изготовленного оружия.

«Оплата приобретаемого оружия, основных частей и боеприпасов производилась посредством электронных платежных систем, а его доставка покупателям - через операторов почтовой связи и транспортно-экспедиционные компании», — сообщили в ФСБ.

Спецоперация проводилась в июле этого года в Москве, Адыгее, Башкирии, Крыму, Мордовии, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском, Хабаровском краях и тд.

По итогам операции были изъяты 272 единицы огнестрельного оружия российского и иностранного производства, самодельное стреляющее устройство («авторучка»), а также 439 артиллерийских боеприпасов и мин, 65 ручных гранат и других боеприпасов.

В конце мая сообщалось, что ФСБ пресекла деятельность почти 100 подпольных оружейников.

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