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В Забайкалье восстановили движение пассажирских поездов по Транссибу после паводков

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Макс Шеметов/Reuters

Движение пассажирских поездов по мосту на Транссибирской магистрали снова открыто после обрушения моста из-за паводков. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

«Железнодорожное сообщение восстановлено за рекордные двое суток, но работы продолжатся до открытия второй нитки моста», — указано в сообщении.

В компании также рассказали, что первый пассажирский поезд пересек реку Ареда в 17.54 по московскому времени. Состав направлялся из Владивостока в Самару.

23 июля стало известно, что в Забайкальском районе поднялся уровень воды, что привело к тяжелой ситуации с паводками. В результате непогоды размыло главные автодороги, из-за чего было подтоплено свыше 600 домов, а жителей пострадавших районов эвакуировали. Последствием продолжающихся ливней также стало обрушение моста Транссибирской магистрали, в результате чего частично парализовало железнодорожное движение.

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