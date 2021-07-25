Турция может снова закрыться для россиян из-за роста заболеваемости в стране

Турецкие власти могут принять решение о прекращении авиасообщения с Россией в случае ухудшения в ней эпидемиологической обстановки. Об этом в беседе с URA.RU заявил президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

По его словам, в Турции «находятся на грани между тем», чтобы разрешить россиянам въезжать в страну с обязательным карантином или без него. На серьезных ограничениях, вплоть до прекращения авиасообщения, настаивают турецкий минздрав и политическая элита страны.

«Чтобы не последовало каких-то ограничений или ожесточений, они в первую очередь ждут сокращения общероссийских показателей по ковиду», — рассказал Мальцев.

Он также добавил, что если показатели России по заболеваемости коронавирусом улучшатся в августе, то это станет очень важным аргументом для турецких властей в пользу сохранения уже существующих правил.

Ранее глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал ужесточить меры по отношению к россиянам на фоне растущей заболеваемости коронавирусом.