Скончался глава НМИЦ гематологии Валерий Савченко

Ушел из жизни генеральный директор НМИЦ гематологии, академик РАН Валерий Савченко. Об этом сообщается на сайте Минздрава России.

Савченко умер на 70 году жизни 25 июля. Причины его смерти не уточняются.

Врач пришел в Гематологический научный центр в 1988 году на должность заведующего отделением химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного мозга и проработал там 33 года. Благодаря его работе были созданы алгоритмы диагностики и протоколы лечения заболеваний системы крови, программы неродственной трансплантации костного мозга, профилактики и терапии осложнений, которые могут возникать после трансплантации костного мозга.

«Тысячи пациентов разных возрастов, перенесших терапию заболеваний кроветворной системы, сегодня живут активной жизнью благодаря междисциплинарному подходу в лечении заболеваний системы крови, реализованному Валерием Григорьевичем Савченко», — говорится в публикации.

Под руководством академика был создана уникальная для России врачебная школа терапии и фундаментальных исследований лейкозов и лимфом.

Савченко — автор более 1450 научных публикаций в отечественной и зарубежной литературе. Под его руководством защищено 30 кандидатских диссертаций и 14 докторских диссертаций.