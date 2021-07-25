СМИ: у арестованного главы ГИБДД по Ставрополью нашли еще один особняк

В Ставропольском крае нашли еще один особняк подозреваемого во взятках главы ГИБДД по региону Алексея Сафонова. Об этом сообщает kp.ru.

Трехэтажный дом находится в станице Новомарьевской в 15 км от Ставрополя. Здание выглядит брошенным: краска на воротах облупилась, во дворе выросли камыши, через окна видны голые стены. Недалеко от забора лежит строительный мусор.

«Местные жители о Сафонове отзываются хорошо и предпочитают не верить тому, что «говорят по телевизору», — говорится в публикации.

Ранее СМИ оценили стоимость жилья в районе, где расположен первый особняк Сафонова.

20 июля депутат Государственной думы России Александр Хинштейн сообщил, что в Ставропольском крае задержали несколько десятков сотрудников местного ГИБДД вместе с руководителем управления Алексеем Сафоновым.

Полицейским вменяется организация банды, взяточничество, превышения полномочий. СК возбудил уголовное дело о получении взятки на сумму более 19 млн рублей.

Хинштейн также опубликовал фотографии дома начальника ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова. На снимках запечатлен «роскошный» интерьер особняка, покрытая позолотой мебель, сантехника и предметы декора.