В России коронавирус подтвердился еще у 24 072 человек

В России выявили 24 072 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Также за прошедший день вылечились 18 678 пациентов, скончались 779.

Большинство случаев коронавируса было зафиксировано в Москве (3 406), Подмосковье (2 191), Петербурге (1 934), Нижегородской (534) и Свердловской областях (491).

За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 6 126 541 жителя России, выздоровели 5 490 634, умерли 153 874.

Ранее эксперты предупредили о нарушении когнитивных функций после коронавируса.