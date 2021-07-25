В России снизилось производство подсолнечного масла

Выпуск подсолнечного масла в России в период с января по июнь 2021 года снизился на 17% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. Об этом сообщается в статистике Росстата о промышленном производстве за первое полугодие 2021 года.

Как отметили эксперты в разговоре с РБК, главная причина снижения производства — нехватка сырья у переработчиков из-за снижения урожая подсолнечника в 2020 году. По их мнению, его активный экспорт в начале сезона также мог стать решающим фактором.

Ранее Минсельхоз заявил, что рост цен на продукты в России в текущем году останется в рамках инфляции. По данным министерства, сейчас в стране цены производителей на все базовые продукты питания стабильны. Принятые правительством меры поддержки и регулирования позволили снизить волатильность и начать новый сельхозгод без резких колебаний. Благодаря пошлинам уменьшилась стоимость пшеницы, а новые меры поддержки предприятий снизили цены на муку.