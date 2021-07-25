Стали известны подробности задержания подозреваемого в убийстве полицейского в Ставрополе

У 28-летнего подозреваемого в убийстве замначальника уголовного розыска отдела полиции Ставрополя изъяли патроны и обоймы. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК России по Ставропольскому краю, передает ТАСС.

«В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий обнаружены и изъяты обоймы пистолетов и патроны, назначен ряд экспертиз, в том числе баллистическая, дактилоскопическая», — сообщили в СК.

В данный момент проводятся следственные действия, а также готовится ходатайство об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в убийстве заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции. По данным СМИ, преступление совершил 44-летний Заурбек Кениев. Пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением, однако, несмотря на оказанную медпомощь, он скончался в больнице.