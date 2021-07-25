Вильфанд рассказал о погодном разнообразии в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил Восточную Сибирь и Дальний Восток о сильных дождях рассказал о погодном разнообразии в Москве на следующей неделе, сообщает ТАСС.

«В ближайшие дни погода будет на любой вкус. У каждого свои представления о хорошей погоде, так вот будут удовлетворены все. В воскресенье температура будет около 23-25 градусов. Кому-то нравится такая погода, а кто-то считает, что летом должно быть потеплее. Для любителей более теплой погоды в понедельник будет 25-27 градусов, а во вторник — уже 28-29 градусов», — рассказал Вильфанд.

Синоптик уточнил, что самая жаркая погода будет в среду, 28 июля — +29-30℃. А на протяжении четырех дней в Москве не будут выпадать осадки.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил регионы Восточной Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа о сильных дождях.