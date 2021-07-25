Российская станция обнаружения космического мусора появится в ЮАР в конце 2021 года

Российский оптико-электронный комплекс обнаружения космического мусора в Южно-Африканской Республике будет введена в эксплуатацию в конце 2021 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» Юрия Роя.

«В сентябре ожидается отправка комплекса в ЮАР, до конца года - ввод в эксплуатацию. Строительство осуществляется силами ЮАР», — заявил Рой на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

Оптико-электронный комплекс обнаружения космического мусора в ЮАР станет вторым российским комплексом, первый был ранее размещен в Бразилии.

Ранее генеральный конструктор корпорации «Системы прецизионного приборостроения» Владимир Пасынков предложил построить еще один такой комплекс по обнаружению космического мусора в России.

Пасынков считает, что система сможет заранее определять место падения крупных, не сгоревших фрагментов космического мусора и избежать техногенных катастроф.