Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о приближении похолодания на Урале и Сибири, сообщает ТАСС.

«Будет вторжение холодных воздушных масс и сильное понижение температуры на Урале и на юге Западной Сибири. Уже в понедельник отрицательные аномалии 4-6 градусов будут в Заволжье и на Урале, а во вторник — сохранятся на Урале, но присоединится уже юг Западной Сибири. Речь, в частности, идет про Новосибирскую, Омскую, Томскую, Тюменская Кемеровскую области, Алтайский край», — рассказал Вильфанд.

По словам синоптика, на Урале, в Екатеринбурге температура воздуха составит +17-18°C, а в Сибири — в Омской, Новосибирской и Томской областях — +20-21°C.

Ранее жителей юга Европейской части России предупредили об опасной погоде.

Жара в +40-42°C в Астраханской области и температура воздуха до +44°C в Калмыкии сменятся грозой и шквалистым ветром с усилением до 25 м/с.