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На юге Бельгии началось новое наводнение

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Bruno Fahy/Global Look Press

На юге Бельгии, в провинции Намюр, в результате возобновления сильнейших дождей, началось новое наводнение, сообщает телеканал RTBF.

Уточняется, что наибольший ущерб понес город Динан и район Бувинь.

«У нас заблокировано три железнодорожных переезда. Это дороги, которые больше всего пострадали», — рассказал на пресс-конференции Аксель Тиксон, мэр Динана.

В городе также заблокированы некоторые автомобильные дороги, вода из крупнейшей реки региона — Мааса — подняла автомобили, которые перекрыли несколько мостов, в том числе — железнодорожных.

Ранее в Германии ущерб от наводнения оценили в миллиарды евро.

В Западной Европе произошло крупнейшее за последние 20 лет наводнение. Кроме Германии, пострадали также Бельгия и Нидерланды.

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