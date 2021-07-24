На Ставрополье задержан подозреваемый в убийстве полицейского

В Ставропольском крае сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в убийстве заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета по региону.

«На территории Андроповского района задержан 28-летний подозреваемый в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП № 4 УМВД России по городу Ставрополю», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ведется розыск двоих подозреваемых в убийстве заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя. По данным СМИ, преступление совершил 44-летний Заурбек Кениев.

Пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением, однако, несмотря на оказанную медпомощь, он скончался в больнице.