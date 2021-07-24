В Сочи снято штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение в Сочи, которое ранее объявляли в связи с непогодой, было снято. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадима Снегирева.

При этом гостям и местным жителям не рекомендуется купаться в Черном море.

«Штормовое предупреждение на этот час уже не действует, но пляжи необходимо очистить от мусора, который был принесен туда, кроме того, волнение моря не позволяло купаться», — объяснил Снегирев.

По словам главы управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи, в настоящий момент нужно переждать ситуацию, прежде чем снова посещать пляжи.

22 июля в Сочи начались дожди, продолжавшиеся весь следующий день. В результате в городе объявляли штормовое предупреждение, МЧС сообщало о возможном подъеме рек и образовании смерчей над морем.

В ночь на 24 июля ливень в Сочи прекратился, уровень воды в реках начал стабилизироваться. Также нарушенное из-за непогоды электроснабжение в Сочи полностью восстановлено.