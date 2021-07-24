Появились подробности ДТП с автобусом на Кубани

Водитель автобуса, который ранее попал в ДТП на участке автодороги Нижегородская-Мезмай в Краснодарском крае, занимался частным извозом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«В ходе проверки установлено, что водитель занимается частным извозом. Автобус, попавший в ДТП, не является туристическим», — говорится в сообщении.

По словам представителя прокуратуры, водитель автобуса также пострадал в аварии. Ему оказывается медицинская помощь.

Согласно информации местного управления Следственного комитета, водитель пассажирского автобуса Hyundai не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. В салоне находились 22 пассажира, из них двое погибли, остальные были госпитализированы.

Предполагается, что транспортное средство съехало с дороги из-за отказа тормозной системы при преодолении поворота. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.

Ранее появилось видео с перевернувшимся автобусом на Кубани.