Появились подробности ДТП с автобусом на Кубани

Водитель автобуса, который ранее попал в ДТП на участке автодороги Нижегородская-Мезмай в Краснодарском крае, занимался частным извозом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
«В ходе проверки установлено, что водитель занимается частным извозом. Автобус, попавший в ДТП, не является туристическим», — говорится в сообщении.
По словам представителя прокуратуры, водитель автобуса также пострадал в аварии. Ему оказывается медицинская помощь.
Согласно информации местного управления Следственного комитета, водитель пассажирского автобуса Hyundai не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. В салоне находились 22 пассажира, из них двое погибли, остальные были госпитализированы.
Предполагается, что транспортное средство съехало с дороги из-за отказа тормозной системы при преодолении поворота. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.
Ранее появилось видео с перевернувшимся автобусом на Кубани.