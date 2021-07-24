Два человека погибли и 19 пострадали в ДТП с туристическим автобусом на Кубани

Туристический автобус с 22 пассажирами, по предварительной информации, съехал в кювет в Апшеронском районе в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

В результате происшествия погибли два человека, 19 пострадали. Инцидент произошел в поселке Мезмай.

Предполагается, что транспортное средство съехало с дороги из-за отказа тормозной системы при преодолении поворота.

Организовано проведение проверки. В прокуратуре региона подчеркнули, что в рамках проверки будет дана оценка причинам и условиям произошедшего, в том числе действиям перевозчика на предмет оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль перевернулся в ночь на субботу в Туве, в результате дорожной аварии погибли пять человек. Трое пассажиров — женщины 39, 37, 29 лет — скончались сразу после аварии от тяжести травм. Водитель скончался в машине скорой медицинской помощи. Еще один пассажир, десятилетний ребенок, умер уже в больнице.