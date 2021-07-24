Во Львове полностью снесли Монумент славы Советской армии

Во Львове демонтировали две последние фигуры Монумента боевой славы Вооружённых Сил СССР, сообщает издание zaxid.net.

Самыми последними демонтировали фигуры советского воина и Родины-матери. По данным издания, они, как и предыдущие элементы, направились в музей «Территория террора».

Уточнятся, что месте бывшего памятника власти запланировали создать сквер памяти героев Украины.

Решение о демонтаже первого элемента Монумента славы было принято феврале 2018 года, якобы из-за аварийного состояния скульптурной группы. Ранее был проведен демонтаж 30-ти метрового обелиска, пяти горельефов в честь советских солдат со стелы памятника и самой стелы.

В 2015 году на Украине вступил в силу закон о декоммунизации, предполагающий переименование населенных пунктов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей, а также запрет на использование символики СССР.

Ранее стало известно, что на Украине детскую спортивную команду назвали в честь Гитлера.