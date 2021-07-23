Россия с августа возобновляет рейсы на курорты Египта

Начиная с августа будут возобновлены рейсы из Москвы на курорты Египта, а также удвоено количество рейсов в Белоруссию и еще несколько стран, также увеличится количество рейсов из других городов России в Минск, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«С 9 августа будет увеличено количество рейсов в Египет по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом маршруте», — заявили в оперштабе.

При этом решение о возможном увеличении количества рейсов будет приниматься по итогам визита российской делегации в Египет.

Кроме того, с 9 августа будет возобновлено авиасообщение с Молдавией, Бахрейном и Доминиканой, увеличено количество рейсов в Сирию. В столицу Белоруссии увеличение количества рейсов произойдет раньше.

«Оперативным штабом принято решение об увеличении с 1 августа 2021 г. количества регулярных рейсов на взаимной основе в Республику Беларусь по маршрутам Москва — Минск с 10 до 20 рейсов в неделю, Сочи — Минск и Краснодар — Минск с частотой 3 рейса в неделю на каждом маршруте», — указано в сообщении.

Ранее эксперт прокомментировал отказ авиакомпаниям в допуске на полеты на курорты Египта.