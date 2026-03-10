Размер шрифта
Россиянам дали прогнозы, когда цены на яйца начнут снижаться

Эксперт Плугов: цены на яйца продолжат расти до середины апреля
Стоимость куриных яиц в России будет расти до середины апреля. Главной причиной увеличения цен стало сезонное снижение предложения в первом квартале года. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Согласно данным Росстата, на 2 марта 2026 года средняя розничная цена куриных яиц составила 106 рублей за один десяток. Такая стоимость оказалась на 14,1% больше, чем в декабре 2025 года. При этом в феврале цены на продукцию выросли на 12,5%.

Генеральный директор Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов объяснил, что в первом квартале года предложение традиционно снижается, что приводит к росту цен. Однако, по информации Минсельхоза, российские птицефабрики наращивают производство куриных яиц.

«В 2025 году во всех категориях хозяйств было произведено на 4,3% больше яиц — 48,6 миллиарда штук. В январе 2026 года положительная динамика сохранилась. Так, по данным Росстата, в сельхозорганизациях произведено порядка 3,5 миллиарда яиц, что на 2,9% превышает показатель за аналогичный период прошлого года», — отметили в пресс-службе ведомства.

При этом эксперты подчеркнули, что пока предпосылок для снижения стоимости яиц нет. По словам Плугова, сезонное укрепление цен может продлиться до середины апреля, лишь затем произойдет их корректировка в сторону ослабления на фоне роста предложения.

Ранее в России объяснили рост цен на красную рыбу.

 
