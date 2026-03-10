В МИД Ирана выдвинули ряд обвинений фон дер Ляйен

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи на своей странице в соцсети Х обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в лицемерии. По его словам, она пытается обелить военные преступления США и Израиля против иранцев.

«Пожалуйста, избавьтесь от лицемерия», — обратился Багаи к главе ЕК.

По словам дипломата, фон дер Ляйен построила карьеру, занимая неправильную сторону истории: «одобряя оккупацию, геноцид и зверства», а теперь еще и военные преступления против Ирана. Багаи задался вопросом, почему глава ЕК молчала, когда ударили по начальной школе для девочек в Минабе, или почему фон дер Ляйен не комментирует акты агрессии США и Израиля в отношении больниц, исторических объектов и жилых кварталов Ирана.

«Молчание перед лицом беззакония и зверств — это не что иное, как соучастие», — отметил он.

Накануне фон дер Ляйен в соцсети Х заявила, что народ Ирана «заслуживает свободы» и права самостоятельно определять свои будущее, даже если «это будет чревато опасностями и нестабильностью во время и после войны».

Председатель ЕК также поддержала ликвидацию верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. По ее мнению, у народа Исламской Республики «появилась надежда».

Ранее в ЕС раскритиковали фон дер Ляйен за превышение полномочий.