В Москве впервые успешно провели операции по пересадке рук

Московские хирурги впервые успешно пересадили руки пациентам, потерявшим конечности. Операции проходят на базе флагманского центра НИИ СП им. Н.В. Склифосовского благодаря совместному проекту Минздрава России и столичного Департамента здравоохранения. Об этом сообщили в Депздраве Москвы.

Такие вмешательства дают шанс людям, которым традиционные реконструктивные операции помочь не могут. Как пояснила руководитель клинической группы и главный внештатный пластический хирург Москвы и Минздрава России Наталья Мантурова, для некоторых пациентов единственным выходом становится аллотрансплантация — пересадка донорской руки вместе с мышцами, сосудами и нервами.

Главным и самым сложным этапом операции является микрохирургия. Хирургам нужно точно соединить нервы, сосуды, мышцы и сухожилия донорской конечности с тканями пациента. Для этого применяются современные клеточные технологии и высокоточное оборудование. Операции проходят в гибридных операционных и могут длиться от шести до двенадцати часов.

По словам директора института, академика РАН Сергея Петрикова, Склифосовский институт обладает одними из самых широких в стране компетенций в трансплантологии. Здесь уже проводят пересадки печени, почек, поджелудочной железы, легких, сердца и тонкой кишки, а теперь — и рук. Важной частью лечения является подбор иммуносупрессивной терапии, которая предотвращает отторжение трансплантата.

Развитием нового направления занимаются врачи Института пластической хирургии и косметологии, Сеченовского университета, Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина и Городской клинической больницы имени Юдина. К проекту также присоединились специалисты из университета Гуанси (Китай).

В апреле 2025 года пациенту 53 лет впервые в России пересадили правую кисть: сейчас функции руки полностью восстановлены — он может писать, водить автомобиль и выполнять привычные бытовые действия.

В феврале 2026 года врачи провели более сложную операцию — пересадку сразу двух рук 42-летнему мужчине. Пациент уже удерживает легкие предметы, чувствительность конечностей также постепенно возвращается. Медики ожидают, что со временем функции обеих конечностей восстановятся полностью.

