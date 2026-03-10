В Иране в результате удара Израиля повреждены объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО

Исторические достопримечательности иранского города Исфахана, в том числе внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, получили повреждения в результате авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщил телеканал CNN.

По информации журналистов, израильские военные пытались атаковать здание губернатора провинции. Недалеко от него расположен дворец Чехель-сотун, известный своими фресками и зеркальным прудом.

«Взрывная волна от удара повредила часть дворцового комплекса», — говорится в материале.

Как рассказал один из местных жителей, в настоящее время в историческом районе города действуют строгие меры безопасности. Прилегающие улицы были перекрыты, людям запретили приближаться к дворцу.

«Также поступают сообщения о разрушениях в районе площади Накш-э-Джахан <...>, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, на которой расположены такие памятники, как дворец Али-Капу и несколько исторических мечетей», — подчеркнули авторы публикации.

2 марта агентство ISNA написало, что в столице Ирана в результате атак со стороны Израиля и Соединенных Штатов был поврежден дворец Голестан — объект культурного наследия ЮНЕСКО. Здание пострадало во время воздушной атаки.

США и Израиль с 28 февраля проводят военную операцию против Ирана. Причиной для ее начала стало нежелание Тегерана отказываться от ядерных амбиций, заявили в Вашингтоне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили о готовности помочь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.